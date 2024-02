Situation politique: Ben Cardin demande à Macky de démissionner à la fin de son mandat

.............Les autorités américaines suivent de très près la situation politique au Sénégal. En effet, dans un post sur X (ex Twitter), le sénateur américain Ben Cardin , président de la Commission sénatoriale des relations étrangères, a exhorté le chef de l'Etat Sénégalais à fixer une date de l'élection présidentielle et de démissionner à la fin de son mandat. "Je salue l'annonce du Président Sall de tenir des élections "au plus vite", conformément à la décision du Conseil constitutionnel et à la volonté du peuple sénégalais", a déclaré le sénateur Cardin

" Macky Sall , je vous exhorte à fixer une date de l'élection et à démissionner à la fin de votre mandat", dira Ben Cardin dans son post largement partagé par les sénégalais.