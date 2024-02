Situation du pays: l’ambassadeur d’Allemagne, M. Sönke Siemon a été reçu par Aminata Touré

L'ancienne Pm, et candidate spoliée à la présidentielle, Aminata Touré poursuit sa série de rencontres et d'échanges avec des personnalités nationales et internationales. Après le représentant Spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Leonardo Simao, il ya quelques jours, c'est au tour de l'Ambassadeur d'Allemagne au Sénégal d'être reçu par la présidente de la coalition Mimi2024. "J’ai reçu ce matin l’ambassadeur d’Allemagne, M. Sönke Siemon, et nous avons largement échangé sur la situation du pays", renseigne-t-elle sur sa page facebook.