Situation de troubles: la Secrétaire générale de la Francophonie exprime sa vive préoccupation et prône des voies pacifiques de règlement.

La communauté internationale suit avec une attention particulière la situation de tensions qui prévaut au Sénégal depuis le 1er juin. Plusieurs organisations internationales se joignent aux appels au calme depuis l’annonce d’une dizaine de morts dans les manifestations. Cette fois, c’est la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo qui élève la voix pour exprimer, à travers un communiqué reçu et lu à Dakaractu, ce 3 juin, sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation politique au Sénégal, dans un contexte de préparation de l’élection présidentielle de février 2024.



L’autorité condamne fermement les actes de violences ayant entrainé des morts parmi les civils et les Forces de défense et de sécurité lors des manifestations qui ont suivi le prononcé du verdict du procès opposant Monsieur Ousmane Sonko à Madame Adji Sarr et tient à exprimer sa sincère solidarité avec les familles endeuillées.



Louise Mushikiwabo a exhorté tous les acteurs politiques et sociaux au sens des responsabilités et les encourage vivement à œuvrer à résoudre leurs différends par des voies pacifiques, afin de préserver la tradition de démocratie, de paix et de stabilité qui a toujours fait du Sénégal un pays de référence en Afrique de l’Ouest.



Francophonie (OIF) compte 88 États et gouvernements avec pour mission de mettre en œuvre la coopération multilatérale francophone au service de ces derniers.