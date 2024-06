Signature de convention : les ministres Mabouba Diagne et Khady Diène Gaye impulsent les vacances citoyennes agricoles.

Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (MJSC) et le Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage (MASAE) ont paraphé une convention de partenariat qui vise à répondre de manière holistique aux besoins divers des jeunes et de leurs groupements, en terme de protection sociale, d'employabilité et d'insertion économique.

La signature de partenariat s’est faite entre les ministres Mabouba Diagne et Khady Diène Gaye. À travers cette convention, les deux (2) ministères s'engagent à conjuguer leurs efforts pour promouvoir l'insertion socio-économique des jeunes. Plusieurs axes d'intervention prioritaires sont pris en compte. La facilitation de l'accès à des emplois durables et décents pour tous, en particulier pour les jeunes; l'organisation des vacances citoyennes patriotiques; la digitalisation du secteur agricole; la création de Services agricoles (CSAs) et de Coopératives Agricoles; la mise en œuvre du programme d'autosuffisance alimentaire « Une ASC, une Ferme » ; le lancement de la campagne nationale de phosphatage des sols; la gestion et la valorisation des déchets municipaux par la création de centrales de compostage dans les collectivités territoriales; la promotion du développement durable et de l'économie circulaire pour une meilleure santé des sols; la campagne annuelle de reboisement « Un citoyen, un arbre ».

« C’est dire que cette convention est bien plus qu'un simple accord entre deux ministères. Elle représente une approche intégrée et concertée pour répondre aux défis communs qui interpellent nos deux départements. Elle symbolise aussi notre engagement à travailler ensemble, à mutualiser nos ressources et à développer des synergies pour maximiser l'impact de nos actions au bénéfice de la jeunesse sénégalaise », a indiqué Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

« Durant les vacances, l’objectif est de promouvoir de véritables entrepreneurs à travers des fermes agricoles », a soutenu pour sa part Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Pour le démarrage, quelques fermes modernes seront érigées dans les différentes localités du pays. Les autorités ont renseigné sur un plan d’opérationnalisation déjà existant et la mise sur pied d’une plateforme numérique en faveur de la jeunesse.

Le département culture avec l’ensemble des artistes et acteurs culturels va s’impliquer de manière fondamentale, a renseigné le secrétaire d’État à la culture, Bakary Sarr, qui a également pris part à la cérémonie de signature tenue au siège du ministère de la jeunesse.

Cette collaboration s’inscrit toutefois dans la vision stratégique du PROJET commun pour un Sénégal souverain, juste, prospère et adossé à des valeurs fortes...