Sétal Médina Mbaba : « Les autorités ont tendance à montrer le côté propre de cette cité, mais il y a plus de déchets que de zones propres à Kaolack » (Mor Ndao)

« On n’avait pas quelqu’un sur qui compter pour lutter contre l’insalubrité à Médina Mbaba! » C’est la déclaration faite par une femme du quartier lors de la journée de nettoiement organisé pendant les dimanches par l’homme d’affaires et président du mouvement «Yaatal Pastef», Mor Ndao. Toutes griffes dehors ses femmes se sont offusquées de l’inaction des autorités en charge de la gestion des ordures qui, selon elles, ne font rien pour fermer les canaux à ciel ouvert, sources de beaucoup de moustiques et de maladies graves. Pis, ces femmes ont notamment déploré le manque criard du liquide précieux dans certains coins de Médina Mbaba. D’après Mor Ndao, « certaines autorités ont tendance à montrer le côté propre de cette cité pour leurrer les populations, mais il y a plus de déchets que de zones propres à Kaolack. » Il a tenu à inviter les autorités et les populations à s’inscrire dans la dynamique du « Jub, Jubbal, Jubanti » comme le souhaite le Chef de l’État.



À rappeler que Mor Ndao qui souhaite installer une Zone économique (Zes) spéciale à Kaolack, finance également sur fonds propres les groupements féminins. Il a aussi remis une enveloppe de 100 000 FCFA aux femmes pour les aider à démarrer des activités génératrices de revenus.