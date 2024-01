Ses parrainages rejetés, Thione Niang dépose un recours auprès du Conseil constitutionnel

Le président de la coalition « Jeuf2024 » a été recalé après la vérification de ses fiches de parrainages contenues dans une clé qui, selon la commission ne serait pas exploitable. Mais le mandataire, à la sortie a confié que la clé était bien exploitable car, elle avait été reconnue par le système. Une situation que Thione Niang juge « incompréhensible et injuste ». Dans un communiqué, « la Coalition Jeuf ak Thione Niang élève la voix contre les incohérences dans le processus de validation des candidatures à la présidentielle sénégalaise ». Elle a décidé de déposer un recours sur la table du Conseil constitutionnel pour exiger que « la clé et le fichier soient réexaminés avec la rigueur et l'impartialité nécessaires ».