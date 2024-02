Ses collègues députés arrêtés : Thierno Alassane Sall dénonce une atteinte à la liberté de réunion

Suite à l’arrestation de ses collègues députés de Yewwi Askan Wi, Thierno Alassane Sall se solidarise mais tire en même temps sur le pouvoir qu’il indexe de vouloir enfreindre les droits et libertés de manifester et de rassemblement. « L'arrestation des honorables députés de Yewwi, Abass Fall, Cheikh Aliou Beye, Guy Marius Sagna, et de Seydina Oumar Touré, est une atteinte de plus à la liberté de réunion et de manifestation ». Selon le président de la République des Valeurs (RV), ses collègues ont le droit de battre campagne : « Nous sommes dans la période de campagne électorale. Chaque sénégalais peut, en vertu des lois, s'exprimer comme il le souhaite. Eu égard à la décision des candidats d'exercer leurs droits de battre campagne, conformément à la Constitution, il faudra ouvrir de nouvelles prisons » martèle le candidat qui également s’est engagé depuis dimanche dernier dans la campagne.