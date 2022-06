Serigne Mansour Sy Dabakh au Président Sall : « Le Sénégal est un et indivisible… Tout ce que vous faites pour cette Tivaouane … »

Dans la foulée de la visite que le Président Macky Sall effectue à Tivaouane à l'occasion du centenaire de la disparition de Seydi Hadj Malick Sy et de la pose de la 1ère pierre de l’hôpital en perspective, le Khalife Général des Tidianes a organisé, à l’intention de son hôte, une grande réception ponctuée de discours. Un moment privilégié mis à profit par Serigne Mansour Sy Dabakh pour saluer l’action du Président de la République à l’endroit de la cité religieuse, la trouvant opportune et fondamentale, non sans lui manifester toute l’hospitalité à lui réservée.



« Le Khalife vous apprend que dès vous avez franchi le seuil de cette maison, vous en êtes devenu de suite le propriétaire et lui votre invité (…). Tout ce que vous faites pour cette ville, vous le faites pour nous. Nous tous allons quitter ce bas-monde et d’autres personnes viendront s’installer. Vous, vous travaillez pour le futur et le futur appartient à d’autres générations qui viendront demain et ces dernières devront trouver quelque chose sur place. Comptez à ce niveau sur les prières de Serigne Babacar Sy pour la réussite de vos missions. »



Le chef religieux de poursuivre : « L’amour de la patrie fait partie de la foi en Dieu. Tout ce qui touche à la patrie en commençant par le chef qui la gouverne est… Le Sénégal est un et indivisible. La religion aussi. »



Avant lui, la parole a été prise par le Chef de l’État. L’hôte de Tivaouane a surtout tenu à rendre un vibrant homme à Seydi Hadj Malick en plus d’évoquer l’hôpital de niveau 3 dont la pose de la première pierre allait avoir lieu dans les minutes qui ont suivi cette rencontre. « Je voudrais d’abord commencer par rendre un hommage vibrant à Serigne Malick Sy dont le centenaire de la disparition est commémorée ces dernières heures . Il a beaucoup fait pour l’Islam, cette religion à laquelle il a consacré toute sa vie. Je suis venu partager avec vous ces moments précis de profonde dévotion en souvenir à un homme d’une spiritualité exceptionnelle. Je suis aussi venu démarrer la construction d’un hôpital de niveau 3 à Tivavouane. Je le voudrais de dernière génération ».



Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. C’est le cas de Serigne Mansour Sy Djamil qui n’a pas manqué de faire des témoignages à l’endroit du Président de la République.