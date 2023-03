Série de forfaits avant le match contre le Mozambique : Aliou Cissé veut que les « remplaçants » soient prêts !

Le sélectionneur national est conscient qu’il est face à un gros chantier, notamment au niveau de sa défense privée de quelques éléments clés. Au moment de faire son choix pour le futur gardien de but qui va remplacer Édouard Mendy, absent, El Tactico doit aussi trouver son titulaire dans le couloir gauche privé de Jakobs et dans l’axe de la defense orphelin de Abdou Diallo. Rien d’alarmant selon Cissé qui veut surtout que son groupe soit impliqué et prêt à répondre présent dans l’éventualité où il fera appel aux nouveaux.