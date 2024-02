Série de cambriolages et de vol de motos à Ziguinchor: une bande arrêtée par la police

Les cas de vol notamment de motos taxi Jakarta sont devenus récurrents dans la commune de Ziguinchor, plusieurs personnes ont déposé des plaintes ces derniers jours pour espérer retrouver leurs motos. Selon l’une des victimes de vol , " il me semble que c’est une bande organisée, car ils le font dans la rapidité. Ma moto a été volée sur le boulevard des 54m, pendant que je me suis arrêté pour acheter de la cigarette dans une boutique. C’était aux environs de 00h", nous confie S.Diatta conducteur de moto taxi jakarta.



Au-delà des cas de vol de motos, la ville renoue avec des cambriolages dans différents quartiers de la ville de Ziguinchor. " Dans la nuit du 21 au 22 janvier une bande cambrioleurs s’est introduite dans ma boutique sise au Belfort avant d’emporter 1.500.000 franc FCFA " renseigne une victime. Après avoir porté plainte, des éléments du commissariat central de Ziguinchor ont ouvert une enquête avant de mettre la main sur deux jeunes résidants dans le même quartier, Kadior. Ces derniers ont tous reconnu leurs actes devant les enquêteurs. Les mis en cause ont été déférés devant le parquet de Ziguinchor. Nos sources nous signalent que les limiers sont sur d’autres pistes de voleurs de motos dans la ville de Ziguinchor.