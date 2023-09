Sénégal vs Rwanda : Voici le onze de départ des Lions …

Plus que quelques heures avant le début du match entre le Rwanda qui reçoit l’équipe nationale du Sénégal ce samedi à 19h à Kigali, comptant pour la 6eme et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Et pour ce match sans enjeux, puisque le Sénégal est déjà qualifié et leader du groupe L, les sélectionneurs, Malick Daf et Pape Thiaw ont proposé 11 de départ avec un système de jeu en 4-2-3-1.



Dans les buts on retrouve Pape Amadou Sy (Fc seraing) qui sera soutenu par les deux défenseurs centraux, Cheikhou Ndiaye et Ousmane Diouf. Sur les côtés, Cheikh Tidiane Sidibé à gauche et Mamadou Sané à droite vont jouer aux pistons. Dans l’entre jeu on retrouve Mamadou Lamine Camara et Samba Diba Lele en plus de Demba Diop en sorte de meneur du jeu.



Enfin, Bouly junior Sambou sera au front de l’attaque des Lions avec les joueurs du FC Metz, Pape Amadou Diallo et Cheikh Tidiane Sabaly.