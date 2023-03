Sénégal vs Mozambique : Youssouph Sabaly et Sadio Manè permettent aux Lions de mener (2-0)

Les Mambas ont très tôt pris but dans ce match qui a démarré sur un rythme à assez soutenu. Au début de l’action qui a conduit à l’ouverture du score à la 10eme minutes de jeu sur une superbe remise de Ilimane Ndiaye, le latéral droit reprend du pied droit (1-0.) Complètement dépassés les Mozambicains vont encaisser un second but cinq minutes plus tard, grâce à sadio Mané qui pique subtilement sa frappe, sur un bon service de Sabaly, pour tromper Gion Chaner (2-0.)