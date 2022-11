Sénégal vs Hollande : Aliou Cissé entend apporter une bonne réplique à Louis Van Gaal…

Dans cinq jours, le Sénégal jouera son premier match de la coupe du monde Qatar 2022, contre les Pays-Bas. « La finale » du groupe A selon Aliou Cissé qui, avec ses Lions, entend apporter une belle opposition aux Oranje, sous la houlette de Louis Van Gaal.

« On se prépare sereinement. La Hollande comme je le disais, n’est plus une équipe à présenter. C’est une très belle équipe capable d’aller au bout de cette compétition…

Comme j’ai eu à le dire, nous sommes le Sénégal et nous avons des arguments à faire valoir. C’est à nous de nous concentrer et d' essayer de donner la meilleure réplique face à cette équipe hollandaise. Aucun match ne sera facile, la coupe du monde c’est le graal du football. Tous les meilleurs joueurs sont là, toutes les grandes équipes sont là et les grands techniciens sont là… »





Tous les regards seront figés sur ce beau duel en perspective, le lundi 21 novembre à 16h00 temps universel.