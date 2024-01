Sénégal vs Guinée : C'est la confiance totale chez les guinéens...

Avec deux victoires consécutives devant la Gambie et le Cameroun, les Lions de la Téranga ont signé une belle entrée dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Et cela, quel que soit le résultat qui sanctionnera leur match contre la Guinée.



Aujourd’hui, l’équipe nationale du Sénégal a procédé au dernier réglage avant de se lancer vers ce derby prometteur, assure le coach Aliou Cissé. Mais malgré l’offensive et l’agressivité de l'équipe sénégalaise, les guinéens affichent une grande confiance.



L’équipe de Dakaractu est allée à leur rencontre à la Médina, plus précisément au marché Tilène où s'activent nombre d'entre eux. Avec une assurance totale, les guinéens rencontrés, se voient déjà futurs vainqueurs.



Néanmoins, l’équipe du Sénégal ne compte pas baisser les bras si l’on s’en tient aux supporters, des propos partagés par le coach Aliou Cissé, lors de sa conférence de presse à Yamoussoukro : « Il n'y a jamais de match ami-ami avec la Guinée. C'est un derby ! Les relations entre la Guinée et le Sénégal sont connues. Il y a toujours de la tension et de la ferveur. Mais ça reste quand même un match de football. Les deux équipes sont qualifiées, mais ça sera tout, sauf un match amical... »