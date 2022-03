Sénégal vs Égypte : La vente des billets va rapporter plus de 800 millions FCFA à la fédération sénégalaise...

On se dirige droit vers des recettes historiques réalisées par la Fédération sénégalaise de football (Fsf) en matière de billetterie. Comme annoncé par Dakaractu qui suit de près l'évolution du processus de vente des tickets du match Sénégal vs Égypte (barrages retour mondial 2022), les caisses de la Fsf sont en train de connaître un sacré boost depuis le début de la commercialisation des billets de stade. Pas moins de 800 millions FCFA devraient être récoltés selon les informations glanées auprès de sources bien informées.



Désormais, la barre du milliard de FCFA est tout près d'être atteinte, si l'on en croit les dernières tendances dont nous avons eu écho. En effet, votre site préféré d'information est en mesure de vous dire que les 500 millions FCFC ont déjà été largement dépassés en terme de vente enregistrés au niveau des points Diotali (20.000 tickets vendus en ligne et 28.000 dans les points officiels.)



Pour cette grande première au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les comptes seront assurément au vert à l'issue de cette rencontre aux divers enjeux. Mais, dont l'impact économique sera conséquent et surtout très encourageant pour la suite des événements concernant l'exploitation de l'infrastructure sportive.



En attendant que la fédération communique officiellement sur les recettes issues de la vente des tickets (48.000 Pass dont 2.000 VIP et VVIP), l'argent aurait été placé dans un compte, au niveau du Trésor...