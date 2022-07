Sénégal / Soudan du Sud : Macky Sall et Salva Kiir ouvrent une nouvelle ère.

Le président de la République, Macky Sall, de retour de sommet, a fait une escale au Soudan du Sud, ce lundi 18 juillet 2022.



Il a rencontré son homologue sud-soudanais, le président Salva Kiir et officiellement inauguré les relations bilatérales entre les 2 pays. Selon le Président Salva Kiir, le Soudan du Sud et le Sénégal ont des liens historiques et anthropologiques démontrés par Cheikh Anta Diop. Toujours selon lui, cette coopération bilatérale ouvre une nouvelle ère dans les relations culturelles, économiques et politiques entre les deux pays. "Je suis venu apporter ma solidarité et celle de l'Union Africaine à un pays frère qui traverse des difficultés", a dit Macky Sall.



Ce dernier a également affirmé sa disponibilité à aider le gouvernement du Soudan du Sud à dépasser cette crise. Un bon bol d'air pour le président Salva Kiir, lui qui a vu les USA suspendre le 15 juillet dernier leur appui à l'État Soudanais qui, selon Washington, manque de volonté politique.