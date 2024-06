Sénégal / Régressions des droits et libertés : Amsatou Sow Sidibé fait le procès de l’ancien régime

Après la passation de dossiers avec son prédécesseur au Comité sénégalais des droits de l’homme (CSDH), la professeure d’université a dégagé les jalons de sa gestion. Une feuille de route qui consiste à corriger les difficultés notées dans la mise en œuvre et le respect de l’état de droit au Sénégal. Selon elle, « notre pays, jadis réputé pour être un modèle de démocratie et d’état de droit a pourtant connu des reculs dans l’effectivité des droits humains durant ces dernières années avec une relégation du statut A au statut de niveau B depuis décembre 2012 » dit l’experte en droit.





Poursuivant sa plaidoirie contre la gestion des droits de l’homme du régime précédent, elle fait savoir que « la récente conjoncture électorale a montré de nombreuses régressions aux niveaux des droits fondamentaux et des libertés individuelles, qui ont valu une très mauvaise image à notre pays au plan international. C’est dans ce contexte post-électoral, que son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, Président de la République, a souhaité rappeler lors de son discours d’investiture, la place importante qui sera donnée au respect des droits humains » rappelle Madame Sidibé qui a annoncé la consolidation nationale.