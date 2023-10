Sénégal/ Nouveau gouvernement : 7 entrants dont 6 hommes et 1 femme

7 ministres ont rejoint le nouveau gouvernement. L'on peut citer le Ministre des Forces armées, M. El Hadji Omar Youm, le nouveau ministre des Sports, Lat Diop, le ministre de l'Elevage et des Productions animales

Daouda Dia, Madame Thérèse Faye Diouf, Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale,



M. El Hadj Momar Samb occupe le poste de Ministre, auprès du Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice, chargé de la Promotion des Droits humains et de la Bonne gouvernance,



M. Antoine Mbengue s'adjuge le ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires et enfin M. Modou Diagne Fada porté à la tête du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires...