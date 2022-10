Sénégal : Les deux anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont eu un échange téléphonique.

Les deux présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, depuis Paris et Dakar, se sont parlé ce mardi 18 octobre 2022 lors d'un rendez-vous téléphonique.



Dans une note parvenue à Dakaractu et signée par le secrétaire privé du président libéral, les deux hommes d’État (Abdou Diouf depuis Paris et Abdoulaye Wade depuis Dakar), après avoir évoqué de vieux souvenirs, ont prié pour eux et leurs familles, pour la paix au Sénégal, en Afrique et dans le monde.



À la fin d’un entretien amical rempli d’émotion, les deux vieux amis se sont séparés, se promettant, à l’avenir, de s'appeler plus souvent.