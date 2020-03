Sénégal : Les autorités doivent veiller au respect des droits humains en toutes circonstances. (Organisations de droits de l’Homme)

La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), ARTICLE 19 Afrique de l’ouest/Sénégal et Amnesty International Sénégal condamnent vigoureusement la violence exercée par les forces de défense et de sécurité contre des citoyens le 24 mars au premier jour de l’application de l’Etat d’urgence proclamé par le Président Macky Sall le 23 mars 2020 pour lutter contre la pandémie du Covid19.







Tout en exhortant les citoyens et citoyennes à respecter les mesures prises par les autorités étatiques pour lutter contre la pandémie, nos organisations rappellent que leur mise en œuvre n’autorise nullement le recours à la violence et aux mauvais traitements, ainsi qu’à un usage excessif de la force par les forces de défense et de sécurité.







Les dispositions législatives prévoient des sanctions spécifiques contre tout manquement et celles-ci doivent être respectées par tous y compris les forces de défense et de sécurité. Les contrevenants aux mesures édictées par la loi doivent être interpellés et remis à la justice.







Nos organisations appellent les autorités étatiques compétentes à donner des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité pour que cessent les atteintes aux droits humains observées pendant la première nuit de couvre-feu.











Ont signé :



Me Assane Dioma Ndiaye – LSDH







Sadikh Niasse – RADDHO







Fatou Jagne Senghore – Article 19 Afrique de l’ouest/Senegal







Seydi Gassama, Amnesty International Sénégal







Fatou Jagne Senghor ARTICLE 19 Sénégal Afrique de l’Ouest