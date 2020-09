Sénégal / Interdiction de la vente et de l'usage de la Chicha et du Narguilé sur le territoire national.

Il est désormais formellement interdit l'utilisation, la vente, l'importation ou encore la distribution de Chicha ou Narguilé ou de tout autre appareil similaire sur l'ensemble du territoire national.



Selon un arrêté signé des ministres de la Santé et du Commerce, les importateurs et distributeurs ont un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté pour se conformer à la présente réglementation.



Les infractions aux dispositions du présent arrêté, ajoute la même source seront sanctionnés conformément à la réglementation.



Enfin, les forces de l'ordre ainsi que la Direction des établissements classés du ministère de l'environnement seront chargées de la mise en œuvre de l'arrêté.