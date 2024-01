Sénégal-Gambie de 2008 : Un match nul amer

Les Lions de la Téranga du Sénégal vont se frotter aux scorpions de la Gambie en match d’ouverture du Groupe C de la CAN Côte d’Ivoire 2024. Le derby de la poule qui a eu lieu il y a 16 ans en match de qualification de la CAN 2010 avait privé le Sénégal de participation à cette compétition continentale organisée en Angola.



Le match s’était soldé par un match nul 1 but partout, qui avait entraîné comme conséquence des émeutes autour du stade Léopold Sédar Senghor. Les supporters mécontents de la performance de la bande à El Hadji Diouf, Salif Diao, Khalilou Fadiga de retour, avaient laissé éclater leur colère. Les supporters ont saccagé le stade, détruit tout ce qui était sur leur passage.



La seule raison, c'était d'être privé de CAN par la Gambie. Un scénario inimaginable au Sénégal. Car au Sénégal, on pensait que c’était une formalité de circonstance. Mais hélas, ce fut la désillusion totale. Et selon les témoignages d’alors, les joueurs ont versé de chaudes larmes dans les vestiaires où ils ont été contraints de rester le temps que la meute populaire prenne congé. Mais ils ont été embarqués dans les véhicules banalisés pour les tirer d’affaire car les supporters étaient excédés de colère...