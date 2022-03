Sénégal - Égypte - Vente de billets: les prix explosent, "Diotali" débordé... les supporters désabusés et en colère contre la fédération...

Quelques heures après le lancement officiel de la plateforme gaindeyi.com et donc de la commercialisation des billets du match de barrage retour du mondial 2022 (Sénégal vs Égypte), de nombreux couacs ont été notés auprès des points de vente.



Un tour effectué par Dakaractu au niveau de l'agence Diotali de Ouest-foire, celui de liberté et à la fédération sénégalaise de football de football (Fsf), a permis d'en savoir davantage sur les tracasseries auxquelles sont confrontées les citoyens désireux d'acquérir le précieux sésame.



D'après les nombreux témoignages recueillis, c'est la cacophonie générale au niveau des sites de vente, entre les interminables files d'attente sous le soleil et les ruptures de stock quasi systématiquement qui rendent les tickets introuvables. À cela s'ajoute la surenchère imposée par les revendeurs qui achètent "abusivement" des lots de 50 à 100 billets pour les céder au double du prix initial (jusqu'à 8.000 FCFA pour les tickets de 3.000 et 15.000 à 20.000 FCFA pour les tickets de 10.000.)



Une situation exacerbée par le dysfonctionnement du site de vente en ligne officiel, gaindeyi.com, constaté par plusieurs usagers. Au micro de Dakaractu certains se sont plaints preuve à l'appui, des couacs notés au niveau de la plateforme en ligne avec plusieurs paiements effectués sans disposer de leurs billets.



À cinq jours de cette rencontre décisive, l'atmosphère risque d'être électrique au niveau des points de vente, mais aussi au stade Abdoulaye Wade qui va accueillir son tout premier match de football officiel. Car, le risque de voir les alentours de l'infrastructure sportive pris d'assaut par des vagues de supporters, est réel. Tout en sachant que tout le monde n'aura pas forcément son billet en main...