Sénégal - Chavirement d'une pirogue avec plus de 200 migrants/ Intenses recherches sur la Petite-côte : Un navire de la Marine nationale prend le relais de la Guardia Civil

À Mbour les recherches sont toujours en cours, suite au chavirement d'une pirogue de migrants à 3 km de nos côtes .



Dakaractu a constaté en mer entre Nianing et Mbour la présence d'un navire de la Marine nationale qui vient de prendre le relais, suite aux opérations entamées par un avion espagnol de la Guardia civil de type Casa CN 235 qui survolait la zone pour retrouver éventuellement des survivants.



Le bateau a démarré dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 septembre aux environs de 00h GMT des recherches sur la Petite-côte entre Nianing et Mbour. Une vidéo montre ainsi de loin la scène à travers des projecteurs du n avire qui sont allumés pour faciliter les opérations de recherches. Pour rappel, ce dimanche 08 septembre(dans l'après-midi), une embarcation de fortune remplie de migrants( plus de 200 personnes) a chaviré non loin des côtes à Mbour. 4 corps ont été repêchés dont 3 hommes et 1 femme et 4 rescapés évacués à l'hôpital Grand Mbour...