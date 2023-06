Sénégal-Brésil « Ce sera plus qu’un match amical » selon Kalidou Koulibaly

Le 10 octobre 2019, le Sénégal et le Brésil s’étaient quittés sur un match nul 1-1, à la fin du match amical de football qui les opposait. Mais, pour leur deuxième opposition, toujours en amicale, il faudra aller chercher la victoire. « Ce sera plus qu’un match amical » a fait savoir le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, ce mardi en conférence de presse d’avant match contre le Bénin le 17 juin (5eme journée des éliminatoires Can 2024) et la seleçao le 20 juin a Lisbonne. Autrement dit, les champions d’Afrique en titre vont certainement aligner, leur meilleur 11 de départ pour défier la bande à Vinicius Junior, à Lisbonne. Une affiche de gala, bien entendu, mais également une belle manière de se mesurer à l’une des meilleures sélections du monde.