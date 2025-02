Sénégal - Angleterre : Acte II d’un duel en quête de revanche

Le 10 juin prochain, les Lions de la Teranga du Sénégal pourraient retrouver les Three Lions d’Angleterre sur la pelouse du City Ground, à Nottingham, pour un match amical au goût particulier. Officialisé mercredi dernier, ce face-à-face revêt une importance symbolique pour les deux nations, car il s’agit d’un véritable « Acte II » après leur dernière rencontre en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. À l’époque, le Sénégal, privé de son attaquant star Sadio Mané, blessé, avait dû s’incliner face à l’Angleterre sur le score de 3-0. Une défaite qui avait marqué les esprits et laissé un goût d’inachevé pour les supporters sénégalais.



Des retrouvailles au goût de revanche après la Coupe du Monde 2022 au Qatar



Cette fois, les Lions de la Teranga ont l’occasion de prendre leur revanche, même si l’enjeu n’est pas le même. Ce match amical sera l’occasion pour les deux sélections de peaufiner leurs tactiques et de tester de nouveaux joueurs en vue des prochains défis internationaux. Pour le Sénégal, récent champion d’Afrique en 2021 et finaliste de la CAN 2023, c’est une opportunité de montrer qu’il peut rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Pour l’Angleterre, finaliste de l’Euro 2020 et quart-de-finaliste de la dernière Coupe du Monde, c’est l’occasion de confirmer son statut de favori sur la scène internationale.



Le parallèle avec leur dernière confrontation est inévitable. En 2022, l’Angleterre avait dominé le Sénégal grâce à des buts de Jordan Henderson, Harry Kane et Bukayo Saka. Les Lions de la Teranga, malgré leur combativité, n’avaient pas réussi à contenir la puissance offensive des Anglais. Mais depuis, le Sénégal a montré une résilience et une maturité accrues, avec une génération de joueurs talentueux comme Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy et Illiman Ndiaye, sans oublier Sadio Mané, désormais de retour au meilleur niveau.



Ce match amical sera donc bien plus qu’un simple test. Mais avant cela, les poulains de Pape Thiaw vont d’abord se lancer dans la campagne des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, avec deux matchs en mars contre le Soudan (à l’extérieur) et le Togo (à domicile).