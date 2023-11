Sénégal : 27 organisations de la société civile fustigent la procédure de demande de visa

Au Sénégal, vingt-sept organisations de la société civile réclament la réforme de la procédure de demande de visas français, mais aussi anglais, canadiens, sud-africains ou espagnols. Dans sa parution de ce mardi 30 novembre, le quotidien Libération nous apprend que ces organisations de la société civile dénoncent une injustice dans le traitement des demandes entre les pays du Nord et ceux du Sud. Mais surtout l'externalisation de ces demandes par les États et la mise en place de véritables trafics de rendez-vous.





Dans cette lettre adressée à cinq ambassades européennes, mais aussi à celles d'Afrique du Sud ou des États-Unis, les signataires dénoncent un véritable parcours du combattant totalement opaque pour obtenir un visa. Principale cible des attaques: la gestion des demandes de visas par des prestataires privés. Ce qui devait servir à désengorger les consulats et éviter les passe-droits et les longues files d'attente.



Selon Marina Kabu, membre du collectif des organisations de la société civile pour la protection des droits des migrants à l'initiative de cette pétition, « un véritable trafic s'est installé, non - pas pour obtenir un visa, mais déjà pour avoir un rendez-vous au consulat pour déposer un dossier : cela peut se monnayer jusqu'à 600 euros. Combien d'universitaires, d'hommes d'affaires, de patients, d'étudiants, de parents n'ont pas pu se déplacer pour se soigner ou pour participer à des forums, parce que tout simplement nous ne pouvons pas trouver de rendez-vous », s'indigne-t-elle à la page 2 de Libé.



Les 27 organisations signataires exigent donc la fin des prestataires privés au profit d'une procédure en ligne plus transparente et égalitaire, où le refus de visa serait motivé. Ces organisations demandent aussi la réciprocité : à savoir le même traitement pour les Européens qui souhaiteraient se rendre au Sénégal.



