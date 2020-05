Sédhiou : Les dispositions prises par les autorités pour une bonne reprise des cours...

Le comité départemental de développement (CDD) de Sédhiou a planché mercredi sur les préparatifs de la reprise des enseignements apprentissages prévue le 2 juin.



La réunion s’est tenue à l’hôtel de Ville de Sédhiou sous la présidence du Préfet du département.



Les participants ont abordé les dispositifs à mettre en place pour mettre les enseignants et les élèves dans de bonnes conditions sanitaire et sécuritaire.



Les salles de classes seront désinfectées, selon le Préfet Ibrahima Fall.



Il a assuré que les produits hygiéniques, des masques en quantité et des thermo-flash seront mis à la disposition des écoles concernées.



Les autorités vont planifier le retour des 600 enseignants pour assurer la bonne reprise des cours.



Le CDD a accordé une attention particulière à la localité Manconoba, un foyer épidémique. Des mesures ont été annoncées pour éviter une propagation de la maladie dans cette zone.