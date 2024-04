Sécurité Frontalière : L'Armée sénégalaise a mené une patrouille conjointe avec la Mauritanie les 16, 17 et 18 Avril

Dans le cadre de la coopération sécuritaire entre le Sénégal et la République Sœur de Mauritanie, une patrouille conjointe Sénégalo-Mauritanienne a eu lieu du 16 au 18 avril 2024, renseigne la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées sénégalaises (Dirpa) sur sa page X. Ainsi, à travers leurs unités frontalières, des activités opérationnelles communes ont été menées. Il s'agit de la sensibilisation des populations de part et d'autre, des échanges d'informations...

Rappelons que le chef de l'État Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a effectué sa première sortie officielle, le jeudi 18 avril 2024, en Mauritanie.