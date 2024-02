Secteur de l’éducation : le SELS/authentique se réjouit de l’annulation des résultats des élections de représentativité par la Cour suprême

La Cour suprême a annulé les résultats des élections de représentativité syndicale dans le secteur de l’éducation. Selon les informations de la RFM, cette décision a été prise par la haute juridiction avant-hier lundi suite à un recours introduit par le SELS/ authentique pour contester ses résultats et dénoncer les violations de la loi.



Le secrétaire général dudit syndicat s’en est réjoui. « Il y avait d’abord des failles au niveau du mirador qui n’était pas conçu pour des votes électroniques mais plutôt pour le suivi de la carrière de l’enseignant et à partir du fichier électoral qui était mis à la disposition de l’ensemble des syndicats d’enseignants lors de la phase test du vote électronique. Des syndicats d’enseignants ont pu effectuer une fraude électorale en votant à partir de quelques numéros de téléphone, en votant massivement pour des enseignants qui n’étaient pas demandeurs. Ça pour nous, c’est ce que nous appelons la fraude électorale et je pense que c’était la pratique la mieux partagée », précise-t-il.



« La deuxième chose qui est également une violation de l’arrêté 17- 094 fixant les règles d’organisation des élections, des représentants des syndicats, c’est les coalitions. Certaines organisations sont allées en coalition. Donc, nos camarades responsables nationaux ont transféré des pratiques politiciennes dans le champ syndical. Nous avons une coalition très forte qui compte 7 syndicats. Les 7 ont voté pour une seule organisation syndicale dans le collège du préscolaire et de l’élémentaire. Les 07 ont voté pour un autre syndicat de la coalition dans le collège des inspecteurs. Nous pensons que c’est une pratique qu’il faut proscrire et c’est une violation flagrante de l’arrêté qui organise les élections qui encore une fois sont des élections de représentativité syndicales ou chaque syndicat. Nos avocats ont véritablement travaillé pour que les élections qui étaient des élections ou une mascarade électorale soient annulées. Aujourd’hui, nous sommes très contents, nous militants de l’organisation et responsable de l’organisation de savoir que ses élections annulées seront inchallah certainement reprises par le ministre du Travail ».