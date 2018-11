Secrets d’un ralliement imminent : que mijotent Baldé et Jean Paul Dias à Praia ?

Le 4 novembre passé, Jean Paul Dias, invité à l’émission Grand Jury sur Rfm, avait joué la carte de l’apaisement et surpris son monde en affichant sa volonté de négocier avec Macky Sall. Dias-père, qui a soudainement cessé de vitrioler le chef de l'Etat, a-t-il repris du service ? Une question qui vaut son pesant d’or quand on sait que l’ex-ministre de l’Intégration africaine sous Abdou Diouf a quitté Dakar avec Abdoulaye Baldé pour la capitale du Cap-Vert où ils étaient ensemble durant ces derniers jours. Cela, alors qu’une persistance rumeur, alimentée par des informations précises, annonce le ralliement du maire de Ziguinchor.

Pour mémoire, le leader du Bcg, entre les deux tours de la dernière présidentielle, faisait office de sergent-recruteur au profit de « Macky 2012 ». Jean Paul Dias est-il le garant d'accords secrets passés entre Macky et Baldé?