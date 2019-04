Secrétariat général de la Présidence : Oumar Samba Ba, adjoint de Dionne

Le président de la République a trouvé un adjoint de taille à son Premier ministre, Secrétaire général de la Présidence. Mahammed Boun Abdallah Dionne sera désormais secondé dans ses tâches par Oumar Samba Ba. Ce brillant énarque est en terrain connu à la Présidence où il sert depuis des années. Ce spécialiste en Stratégie et Efficacité était directeur de Cabinet adjoint du président de la République. Il a été également secrétaire général du ministère de l’Hydraulique avant d’atterrir à la Présidence de la République comme secrétaire général adjoint de la Présidence. Avec cette nomination, ce fonctionnaire discret monte en grade et devient ministre et secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Oumar Samba Bâ n’a surtout rien à voir avec l’autre conseiller diplomatique aussi discret et efficace du chef de l’État : Oumar Demba Ba. D’après des sources proches de sa famille, c’est un administrateur civil qui a fait de brillantes études au Sénégal et en France et qui a décidé de servir son pays à l’image d’un père, grand commis de l’État. Retraité, ce dernier du nom de Samba Oumar Ba a fait les beaux jours du Contrôle économique.