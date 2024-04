Secrétaire d’Etat à la culture: le chef de l’Etat a signé le décret de ses attributions.

Le décret relatif aux attributions du secrétaire d'État à la culture, aux Industries créatives et au patrimoine historique vient d’être rendu public. Dans ce document signé par le président de la République, est mentionné dans son article premier que le « le secrétaire d’Etat à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique exerce au nom du ministre de la jeunesse, des sports et de la culture et, sous son autorité, les compétences dévolues à ce dernier en matière de culture, d’industries créatives et de patrimoine historique ».



Dans ses prérogatives, « il peut en outre remplacer le Ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, sur autorisation expresse de ce dernier, dans l’exercice de ses attributions », lit-on sur le document administratif.



Aussi, « le secrétaire d’Etat à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique dispose, en tant que de besoin de ses attributions, des services du Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture, notamment, de la direction des arts, de la direction du patrimoine et du fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives ».



Le document conclue en indiquant que « Le ministre de la jeunesse, des sports et de la culture et le secrétaire d’Etat à la Culture, aux industries créatives et au patrimoine historique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel ».



Pour rappel, Bacary Sarr a hérité du poste de Secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique nommé dans le premier gouvernement du régime du président Bassirou Diomaye Faye.







Dieynaba Agne