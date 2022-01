Sébikotane : L’espace prévu pour le recasement des mécaniciens de l'ancienne piste, prêt à l'accueil des impactés.

L’espace de 12 ha qui doit accueillir les mécaniciens de l’ancienne piste est fin prêt. Le Ministre de l'Urbanisme, de l’Habitat et de l'Hygiène Publique et celui de l’Artisanat ont effectué une visite sur les lieux, ce 6 janvier 2022 pour constater de visu l’avancement des travaux d'aménagement. Les principaux concernés qui sont plus d’une cinquantaine ont été soulagés à l’annonce du Ministre de l’Urbanisme qui leur a fait savoir qu’une liste pour recenser les ayants droit en vue de leur établir des titres de propriété, a été dressée.



Selon Baye Cheikh Ndiaye, le président du collectif qui regroupe ces impactés, « on remercie l’État du Sénégal qui a mis à notre disposition ce terrain qui est clôturé et bien aménagé. On salue les efforts des ministres qui ont travaillé en synergie sur ce projet qui est presque à son terme…. » , fera-t-il il savoir. Cet espace sera un pôle de développement pour le Sénégal et l’Afrique. Les autres ouvriers du pays seront les bienvenus et alors l’État du Sénégal fera aussi un programme bien défini pour renforcer ce projet, dira-t- il.



« On est aussi rassuré par cette annonce du Ministre de l’Urbanisme. Maintenant chaque mécanicien aura un titre de propriété qui va le protéger . C’est une bonne chose…. », fera-t-il savoir.



Abdoulaye Seydou Sow, le MUHLUP, accompagné du Ministre de l'Artisanat Pape Amadou Ndiaye, a fait savoir que ces discussions ont été diligentées par le chef de l’État Macky Sall.



« Il ne voulait pas que les mécaniciens perdent leurs emplois. Nous sommes là pour voir l'état des lieux avant de continuer les déguerpissements pour pouvoir les reloger après et c’est satisfaisant de constater que les travaux avancent bien. Ce modèle sera un bon modèle pour Dakar et les autres régions du pays. Toutes les questions qui ont été posées comme la propriété seront résolues en relation avec le Ministère des Finances et du Budget… » , a-t-il annoncé.