Côte d'Ivoire: l'opposant Charles Blé Goudé se dit "prêt à gouverner"

Charles Blé Goudé, opposant et ancien proche de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a assuré dimanche être "prêt à gouverner la Côte d'Ivoire", lors d'un meeting politique à Yamoussoukro, malgré une condamnation qui l'empêche pour l'heure de se présenter à l'élection présidentielle de 2025.



"2025 ne se passera pas sans nous. Ce n'est pas négociable (...) Je suis prêt pour gouverner la Côte d'Ivoire", a déclaré le leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) devant des centaines de militants.



L'élection présidentielle est prévue en octobre 2025, mais M. Blé Goudé est actuellement inéligible.



Acquitté par la justice internationale pour son rôle pendant la sanglante crise post-électorale de 2010-2011, Charles Blé Goudé reste sous le coup d'une condamnation dans son pays à 20 ans de prison pour des faits liés à cette crise.



Si cette peine n'a pas été exécutée depuis son retour en 2022, il n'a été ni gracié ni amnistié par l'actuel président Alassane Ouattara et reste ainsi radié des listes électorales.



Dimanche, il a présenté plusieurs mesures aux allures de programme présidentiel.



"Moi président, je vais gouverner par l'essentiel et les priorités. Je vais supprimer les institutions inutiles", a-t-il dit, voulant ainsi réduire le train de vie de l'Etat mais aussi lutter contre la corruption, rendre la justice indépendante, ou encore créer un fonds pour accompagner les jeunes au chômage.



L'élection présidentielle "ne s'écrira pas sans moi", avait déjà affirmé Charles Blé Goudé, en novembre.



La campagne présidentielle pour 2025 semble déjà lancée en Côte d'Ivoire à 18 mois du scrutin.



Vendredi, Laurent Gbagbo, l'ex-mentor de M. Blé Goudé, a de son côté été investi par son parti pour la présidentielle, bien qu'il soit lui aussi inéligible.



Le banquier international Tidjane Thiam, à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), principal parti d'opposition, et Alassane Ouattara, chef de l'Etat depuis 2011, ne se sont pas encore prononcés sur leur éventuelle candidature.