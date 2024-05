Mairie de Sam Notaire : 72 % des agents sont sans diplôme

Dans la gestion de la commune de Sam Notaire, la Cour des comptes a soulevé la question des caractéristiques du personnel relatives au niveau d'études, à l'âge et à l'ancienneté.



S'agissant du niveau d'études du personnel de la mairie, la Cour note un faible taux avec 72 % d'agents sans diplôme contre 28 % de diplômés. Parmi ces derniers, seuls les six disposent d'un diplôme universitaire, en 2018.



En dépit du faible niveau noté, les agents ne bénéficient pas d'une formation continue. En effet, la commune ne dispose pas d'un programme annuel de renforcement des capacités (PARCA) dont la production est requise dans le cadre du PACASEN.



Or, l'option de privilégier le recrutement des volontaires de l'ancienne commune d'arrondissement doit être bonifiée par une formation continue des recrues. Cette approche est nécessaire au regard de la nomenclature des emplois marquée, à plus de 90 % de l'effectif, par la prédominance des agents de recouvrement locaux, des commis d'administration locale et d'agents d'appoint.



Concernant l'âge moyen, la Cour révèle que l'âge moyen du personnel est de 42 ans.