Rewmi/ Défaite et défections: " La déception peut être naturelle après une défaite électorale et la perte de membres clés, mais c'est aussi une opportunité de renouveau"( Aly Nguer FAYE)

À la suite de la défaite lors de la dernière élection présidentielle suivie d'une série de défections dans les rangs de Rewmi, Aly Nguer FAYE, membre du secrétariat national de la jeunesse dudit parti, a tenu à remobiliser les troupes en lançant ce message. " La déception peut être naturelle après une défaite électorale et la perte de membres clés, mais c'est aussi une opportunité de renouveau. C'est le moment de réaffirmer nos valeurs, notre vision et notre engagement envers notre parti et envers les citoyens que nous servons", a-t-il réagi.



Selon lui, un nouveau challenge pointe désormais le bout de son nez. " Pour remobiliser les militants, nous devons écouter leurs préoccupations, reconnaître leurs efforts et leurs sacrifices, et leur offrir un espace pour contribuer activement à la réflexion et à la reconstruction du parti. Nous devons également réaffirmer notre engagement envers la transparence, la démocratie interne et la responsabilité, afin de restaurer la confiance au sein de notre base militante".



Avant d'appeler à faire cap sur les combats futurs. " Enfin, nous devons nous concentrer sur l'avenir, en élaborant une stratégie solide pour renforcer notre parti, élargir notre base de soutien et préparer nos militants pour les prochaines échéances électorales. Cela nécessitera un leadership fort, une communication efficace et une collaboration étroite entre tous les membres du parti". Une occasion d'exprimer son optimisme. " En tant que militants de Rewmi, nous pouvons surmonter les défis actuels et continuer à travailler pour un avenir meilleur pour notre pays et ses citoyens".