Linguère : La fédération départementale du Pds remobilise les militants et sympathisants dans le Djoloff

Plus d'un mois après la toute dernière élection présidentielle, les militants et sympathisants de la fédération départementale du parti démocratique sénégalais de Linguere sous la houlette de leur tout nouveau Secrétaire général Oumar Ka a présidé une rencontre, ce samedi à Dahra Djololff où toutes les 19 communes du département de Linguère ont été représentées .



Selon Oumar Ka, nouvellement élu Secrétaire général de la fédération départementale Pds de Linguère, l'objectif de leur rencontre, c'était de rappeler à ses camarades qu'avant l'élection présidentielle du 24 mars dernier, le parti libéral vivait des moments difficiles marqués par la non validation de leur candidat Karim Wade. Du coup, poursuivant, Oumar Ka , " le parti(Pds) avait décidé de soutenir le candidat Bassirou Diomaye Dakhar Faye ce qui a poussé certains responsables à prendre le contrepied en allant accompagner un autre candidat entraînant ainsi un certain nombre de sanctions à l'encontre desdits responsables, jusqu'à même les demettre à la tête des fédérations", a-t-il précisé.



D'après Oumar Ka , cette rencontre aura permis de porter le message de Karim Wade au profit des militants et sympathisants libéraux qui se sont massivement mobilisés pour redynamiser le Pds dans le Djoloff. Parlant du message du Président Karim Wade, Oumar Ka de signaler que bientôt le retour de Wade-fils au Sénégal et que ce dernier est attendu dans le département de Linguère. A l'occasion, Oumar Ka de souligner que lui et ses inconditionnels comptent effectuer une tournée de remobilisation à travers les 19 communes du département de Linguère dans le cadre de la massification du parti d' Abdoulaye Wade.



Oumar Ka d'affirmer : "Depuis que je suis élu SG de la fédération départementale Pds de Linguère, mon diagnostic, mon analyse me donnent que le parti libéral n'est pas du tout fort dans le Djolof, et qu'il y a l'absence de bureau du parti dans les communes, mais la prochaine tournée départementale va résoudre tous ces impairs, l'avenir du Sénégal est entre les mains du parti démocratique sénégalais (PDS)", souligne-t-il.