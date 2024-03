Scrutin Présidentiel 2024 : la présidentielle des inspecteurs des impôts et des domaines (Mamadou Thior)

Cette élection présidentielle semble être inédite au Sénégal, du moins, c'est l'analyse faite par un journaliste. En effet, Amadou Ba, candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakar, est un ancien inspecteur des Impôts, et le candidat de la Coalition Diomaye Président, qui représente l'opposition, est également un inspecteur.



D'après, Mamadou Thior, journaliste et président du conseil pour l’observation des règles d'éthique et de déontologie (CORED), la présidentielle oppose des inspecteurs des impôts à des individus qui, étaient exclus de la politique en raison de leur implication dans des activités financières lucratives.

«Cette élection présidentielle se joue entre inspecteurs des impôts et domaines jadis interdits de faire de la politique vu tout l'argent qu'ils brassent », a écrit le journaliste Mamadou Thior sur sa page X.



Amadou Koundour (Stagiaire)