Scandale au ministère de la Santé: une femme battue laissée sans assistance, l'indignation monte

Un incident choquant a éclaté au ministère de la Santé, suscitant une vive indignation parmi les témoins oculaires. Selon le récit d'un témoin présent sur les lieux, une femme en détresse a été agressée sans que les autorités présentes n'interviennent de manière adéquate. « Elle est là, en détresse, sans prise en charge, alors que l'homme est enfermé comme si de rien n'était. C'est inadmissible », déclare le témoin, visiblement outré par la passivité des responsables.



Le témoin poursuit en expliquant que malgré l'intervention de quelques personnes, la femme, visiblement en état de choc après avoir été battue, n'a reçu aucun soin ni attention de la part des agents présents. « On tape l'enfant, on agresse la mère, et puis on rentre tranquillement dans leurs bureaux, comme si de rien n'était », ajoute-t-il, dénonçant une gestion indifférente de l'incident.