Sauvegarde du patrimoine culturel et touristique à Mbour : Le PM Amadou Bâ s’engage et donne des gages à la communauté Mandingue

Dans la région de Mbour, le Premier ministre Amadou Bâ poursuit sa tournée économique entamée depuis samedi. Au quartier Santassou, Amadou Bâ espère un développement en perspective avec la position de Mbour par rapport à la section allant à Thiadiaye, Fatick jusqu’à Kaolack. Mbour ville carrefour, mais également une ville de culture et de tourisme. En termes d’accueil touristique, le potentiel est énorme selon le chef du gouvernement qui s’engage à pérenniser ce patrimoine et à participer à la valorisation du poids touristique.



En rencontrant la communauté mandingue, le Premier ministre magnifie le potentiel culturel avec « les Kankourang » qui selon lui doit être soutenu : « Mr le maire, nous sommes pour un soutien conséquent de cette couche de la population qui est culturellement encrée dans ses traditions. Je demanderai au Président de vous soutenir dans votre budget, et moi-même, je compte vous appuyer » a-t-il confié au maire de la ville de Mbour, Cheikh Issa Sall qui était présent lors de cette cérémonie de même que d’autres responsables politiques de Mbour tels que le maire de Malicounda, Maguette Séne et Me Oumar Youm, ministre des forces armées.



Concernant la demande relative à la mosquée formulée notamment par le maire, le PM rappelle que le chef de l'État a mis en place un programme spécial consacré aux cités religieuses qui prend également en compte la construction et la réhabilitation des lieux de culte quelle que soit la confession religieuse. « Vous en bénéficierez très bientôt » a t-il rassuré.