Saudi Pro League : Sadio Mané porté en héros, Édouard Mendy enchaîne les clean-sheet !

La Saudi Pro League a repris son cours ce vendredi après-midi avec trois matchs au programme lors de la 18e journée, dont deux impliquant les équipes du podium. Suite à la victoire écrasante (7-0) d'Al-Hilal de Kalidou Koulibaly contre Abha jeudi soir, Al-Nassr (2e) avec Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, ainsi qu'Al-Ahli (3e), du gardien sénégalais Édouard Mendy, étaient en lice respectivement face à Al-Ettifaq et Al-Hazem.



Les partenaires de Cristiano Ronaldo ont dominé Al-Ettifaq sans difficulté à domicile (3-1), avec Sadio Mané jouant un rôle clé en obtenant le penalty qui a permis à CR7 de renforcer sa position en tête du classement des meilleurs buteurs avec 17 réalisations. Alors qu’il court après son 7eme but en championnat depuis le 16 septembre 2023, Mané qui reste très important dans le dispositif offensif, a reçu un bel hommage de la part des supporters Nassrawi qui lui ont dédié un Toffi (banderole), avec sa photo grandeur nature.



Ce résultat s'est révélé idéal pour maintenir l'avance de trois points d'Al-Nassr sur son poursuivant, Al-Ahli, qui a remporté la victoire à l'extérieur contre Al-Hazem (4-0). Une performance au cours de laquelle Édouard Mendy a encore conclu la rencontre sans concéder le moindre but, portant son total de clean-sheet à 10. Ce regain de forme coïncide avec la forme exceptionnelle de toute son équipe.



Mouhamadou Moustapha GAYE