Sargal Djiguène Mbao / Abdou Karim Sall tacle l’opposition : « Ils ont échoué en essayant de mobiliser Pikine… »

Le coordinateur de l’APR Mbao, par ailleurs directeur Général de l’ARTP, Abdou Karim Sall, a rassemblé ses « femmes » à la place de Mbao pour un hommage aux femmes, avec comme marraine la première dame du Sénégal, Marième Faye Sall. Il en a profité pour tacler l’opposition : « ils ont échoué en essayant de mobiliser Pikine! Pape Diop, Oumar Sarr, Sonko, Thierno Alassane Sall ont tous échoué. » Selon lui, les six ans de Macky Sall sont remplis de succès et de réussite, et il espère que l’opposition a bien compris ce qui l'attend en 2019 …