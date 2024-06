Sargal ASC Saloum : Mouhamadou Diarra Sèye transmet le message du ministre des sports et invite les populations à venir supporter en masse les joueurs

Après une qualification méritée en Ligue2 dont tous les matches ont été joués hors de Kaolack du fait d’un stade en réhabilitation, le président de l’ASC Saloum, Fallou Kébé, a organisé un grand Sargal pour féliciter et encourager ses joueurs. Il a aussi décerné une mention spéciale à l’un de ses poulains qui n’a jamais rechigné durant toute cette saison passée au banc de touche. Pour lui, « un comportement pareil est difficile à voir de nos jours ». « La plupart du temps ceux qui sont dans ce genre de situation sont capables de déstabiliser la dynamique de groupe, ce qui n’a pas été son cas », dira-t-il, avant de le féliciter pour sa compréhension, son esprit d’équipe et pour la réussite du groupe. Le représentant du ministre des sports et inspecteur départemental des sports, Mouhamadou Diarra Sèye est revenu sur l’encadrement technique, administratif et surtout le rôle joué par Fallou Kébé. « Mention spéciale au président de l’ASC Saloum qui ne lésine pas sur les moyens pour que ses joueurs n’aient rien à envier à leurs camarades des autres championnats », relate-t-il. Rappelant que « les joueurs ont effectué au total 26 sorties. Ça ce ne n’est pas donné à n’importe qui. »

« Le ministre des sports encourage et félicite le président de l’ASC Saloum, tout l’encadrement technique et sécuritaire », a-t-il informé. Avant de souligner que « le meilleur reste à venir ». Mouhamadou Diarra Sèye est aussi revenu sur la dynamique unitaire qui fait la force de cette équipe du Saloum et dans toutes les autres disciplines sportives. « L’entente et l’union qu’il y a autour du sport dans cette zone est prometteuse pour les jeunes sportifs kaolackois », a-t-il soutenu. Il a également invité toute la population à venir en masse apporter leur contribution pour les prochaines victoires de l'ASC Saloum...