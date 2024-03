Saraya : la municipalité et son partenaire la SGO réceptionnent deux chambres funéraires !

Afin de répondre aux attentes des familles et d’organiser au mieux des cérémonies qui prennent en compte leur douleur, la municipalité construit deux chambres funéraires. ce lieu dans lequel les proches peuvent se retrouver une dernière fois autour de la personne décédée.



Construites dans les deux cimetières de la commune, ces deux chambres avec adduction d'eau, sont des lieux de préparation des corps .

Les chambres ont été réalisées grâce au partenariat qui lie le conseil municipal à la société minière Sabodala Gold Opération pour in montant global de 10 millions.



La cérémonie de remise des clés était ce 11 Mars en présence des conseillers,des notables,du partenaire,sous la présidence du premier adjoint au maire,Bambo Danfakha.

Au nom du maire, Sambaly Biagui,son premier adjoint a remercié la SGO pour sa disponibilité au côté des élus. Des prières ont été formulées pour le conseil municipal et la société.