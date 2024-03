Saraya/Lutte contre le braconnage: quatre individus arrêtés par les éléments du Capitaine DIENG !

La montée en force du braconnage noté ces dernières années, dans le département inquiète les populations . Cette situation, fruit d’une pratique de braconnage en constante progression, est combattue avec des moyens de bord , par les agents des eaux et forêts de Saraya .



Le dernier coup de filet à l’actif des agents du Capitaine Pape Gora Dieng porte sur l’arrestation 04 braconniers munis d’armes à feu et de munitions de guerre.

Les faits ont eu lieu ce 11 Mars dans la commune de Missirah Sirimana vers la frontière .

Ayant l'écho de la présence de braconniers dans cette zone, dans la journée, les hommes du capitaine Dieng sont allés en patrouille.

Ils ont surpris six malfaiteurs lourdement armés localisés près de la frontière .

À la vue des gardes, les suspects ont tenté de prendre la fuite. C’était sans compter avec la prompte réactivité des agents qui vont maîtriser quatre d'entre eux après des échanges de tirs.

Parmi les quatre braconniers arrêtés, un sénégalais,deux maliens et un guinéen.

Les agents vont, par la suite, trouver par dévers les mis en cause, un impressionnant arsenal composé de quatre fusils de chasse, des munitions,des cartouches ,une importante quantité de viande fraîche et séchée et cinq motos.

Les deux autres se sont échappés et l'un d'entre eux détient une arme de guerre dont les munitions ont été saisies.

Cette activité est fréquente dans cette zone en saison sèche avec des braconniers qui traversent la Falémé pour venir séjourner dans cette contrée et aller vendre les viandes au Mali.