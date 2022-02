Saraya / Khossanto : « Le bitumage de la route Bembou-Sabodala est une urgence » (Mamady Cissokho, maire)

À la suite de son installation, le bureau a été mis en place et se chargera désormais de conduire les destinées de la commune. Une occasion pour le maire, responsable politique et cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar de Saraya, de se prononcer sur ces ambitions pour sa commune, le Béllédougou (nom historique de l’arrondissement de Sabodala) avant d’inviter le chef de l’État Macky Sall à accorder une attention toute particulière au département de Saraya.



Les priorités pour Khossanto : « Il faut plus d’investissement de la part de l’État dans la commune de Khossanto. »



Avec notre budget, il nous sera difficile de réaliser de grandes choses. Il est vrai qu’Endeavour Mining (SGO) nous accompagne beaucoup dans beaucoup de secteurs, comme la santé, l’éducation…, mais pour le désenclavement, l’électrification rurale, des forages, il nous faut un accompagnement de l’État. Et là, on lance un appel au chef de l’État. Il faut plus d’investissement de la part de l’État dans la commune de Khossanto. Nous allons essayer avec nos partenaires d’Endeavour mining, de faire plus dans l’employabilité des jeunes et des femmes avec des financements dans projets structurants surtout dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage qui sont un peu délaissés. Nous allons promouvoir l’agriculture et l’élevage qui sont érigés au rang de priorité...



Infrastructures routières : « La route Bembou-Sabodala, la route de l’or, est une urgence. Une injustice sociale qu'il faut réparer »



« Aussi longtemps que je me souvienne, tous les gouvernements qui se sont succédé, depuis Abdou Diouf jusqu’à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade, tous ont promis le bitumage de la route Bembou-Sabodala, la route de l’or. Chaque année au moment du vote du budget du ministère des transports à l’Assemblée nationale, cette route est prévue et budgétisée. Mais on ne comprend pas pourquoi cette route qui injecte autant d’argent dans les caisses de l’État est aussi négligée. Il ne se passe pas une semaine sans qu’il n’y ait un accident. Les populations qui vivent au bord de cette route souffrent le martyre à cause de la poussière. Nos personnes âgées sont toutes malades à cause de l’État de cette route. Il faut que le président nous aide à faire cette route. C’est une urgence. Une injustice sociale qu'il faut réparer... »



Électrification rurale : « Nous aussi nous voulons des lampadaires solaires »



« Le projet d’installation de lampadaires solaires est un projet initié par Monsieur Macky Sall. Ce projet est piloté par le Ministère du Pétrole et des Énergies et mis en œuvre par l’ANER, vise entre autres l’amélioration du cadre de vie. Ainsi, après une première phase réussie, le Président de la République, a décidé de lancer une seconde pour appuyer davantage les collectivités territoriales. Il semblerait que seules 147 communes ont bénéficié de cette phase. Le Président a décidé de commander 100.000 nouveaux lampadaires solaires afin de couvrir tout le territoire national. Nous espérons, très vivement, que les communes du département de Saraya seront prioritaires. Nos communes sont proie à une insécurité de plus en plus grandissante à cause de l'orpaillage traditionnel. Aujourd’hui, nos routes sont devenues dangereuses à cause de l’obscurité. Les villages chef-lieu de commune et les gros villages doivent bénéficier de ce projet. Nous demandons au chef de l’État qui souhaite plus d’équité, à personnellement veiller à ce que le département ne soit pas laissé en rade cette fois-ci. Nous aussi nous voulons des lampadaires solaires... »



Conseil économique et social : « Le département de Saraya est aujourd’hui absent du Conseil économique et social, c’est une anomalie qu’il faut corriger »



« Depuis le décès de Sadio Danfakha, il y a maintenant presque un (01) an, il est décédé en Avril 2021, paix à son âme, le département de Saraya est absent du Conseil économique et social, c’est une anomalie qu’il faut corriger. On ne peut pas dire que le département manque de compétences, c’est juste une négligence, un manque de considération. Nous avons dans le département des hommes et des femmes capables de remplir cette fonction. Il ne faut surtout pas que ça soit des responsables politiques de Kédougou qui choisissent à notre place, nous sommes suffisamment responsables pour désigner quelqu’un. Cette « dépendance » de Kédougou doit cesser. »



Législatives 2022 : « II est temps que des voix du Béledougou se fassent entendre dans l’hémicycle »



« Nous nous acheminons vers des élections législatives, prévues pour juin 2022. Aujourd’hui nous avons gagné le département et notre camarade Moussa Danfakha va diriger le département. Il est aujourd’hui un interlocuteur crédible, il connaît le département et il a des ambitions pour le département. L’État doit l'écouter. Le département, principalement le Bélledougou, (arrondissement de Sabodala) injecte beaucoup de milliards dans les caisses de l’État, il est temps que des voix de cette zone se fassent entendre dans l’hémicycle, nous n’y avons jamais été représentés. Et nous hommes et des femmes capables d’y défendre nos intérêts... »