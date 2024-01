Santé publique : L’État vers l'élimination totale des maladies tropcales négligées d'ici à 2030

Cette journée offre l’opportunité de mener des actions de communication, de sensibilisation et de plaidoyer pour renforcer la mobilisation, l’engagement de toutes les parties prenantes à travers une approche multisectorielle et d’une seule santé. Il s'agit d’une campagne annuelle, unique et mondiale d’éducation et de sensibilisation sur les MTN et la lèpre qui permet de toucher des millions de personnes avec des messages de prévention.

Ainsi, dans l’optique de renforcer la communication, le plaidoyer et la mobilisation des ressources pour lutter contre ces maladies, le pays, avec l’appui des PTF, célèbre depuis 2021, chaque 30 janvier la Journée mondiale des MTN avec succès, journée qui a été reconnue par l’OMS lors de la 74ème Assemblée mondiale de la Santé.