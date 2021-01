Santé : Validation du plan de déploiement des vaccins dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Le Sénégal qui mène une riposte à la Covid-19 depuis le mois de mars dernier, a mis en place une Stratégie nationale pour la vaccination contre cette maladie. Dès l’adoption de cette stratégie, un projet de plan de déploiement des vaccins contre la Covid-19 a été élaboré et il vient d’être validé par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Ce, après sa soumission ce vendredi à l’appréciation des membres du Comité de coordination inter agence (Ccia), une instance qui a été créée au sein du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas), par arrêté n°023651 du 24 septembre 2019, a appris Dakaractu.



Il ressort des informations parvenues à la rédaction que tout a été fait dans les meilleurs délais vu la situation. ‘’Les délais de production de ce document ont été très courts compte tenu de l’urgence’’, a dit Abdoulaye Diouf Sarr. Celui-ci a souligné, par ailleurs, que ‘’les équipes ont travaillé sérieusement, suivant une démarche inclusive pour rendre disponible ce document’’.



À noter qu’avant de déclarer la validation du plan, le ministre avait invité le comité à y aller sûrement en pressant le pas, tout préconisant une communication en amont. Une rencontre qui a été marquée par la présence des Partenaires techniques et financiers. Lesquels ont manifesté leur disponibilité à accompagner le Sénégal jusqu’à l’aboutissement de ce processus de vaccination.