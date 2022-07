Santé : La bonne note de And Gueusseum au ministre de la santé et de l’action sociale.

Un point qui peut être déterminant dans la perspective des négociations et de la matérialisation des préoccupations des acteurs de la santé. En effet, dans le cadre du suivi des accords Gouvernement-And Gueusseum du 25 avril dernier et portant notamment sur les plans de carrière et sur l'habitat (Namora-Kholpa Daga-Zac) ainsi que ceux du 10 mai 2022 portant sur le système de rémunération des agents de la Santé et de l'Action Sociale, la plateforme syndicale And Gueusseum, après la synthèse de l'atelier organisé les 5 et 6 juillet dernier, que le ministère de la santé et de l’action sociale devrait confirmer par un arrêté ministériel modifiant la clé de répartition des ressources du Comité de développement sanitaire (CDS) à l'effet de relever de 20 à 55 % avec le cumul de la part attribuée aux agents de santé communautaire (ASC) autrement dit les acteurs communautaires de santé, s’est réjouie de l'application de ce point qui est selon elle, extrêmement important pour cette catégorie de personnel pilier du système sanitaire et social.



Tout en reconnaissant les efforts de la tutelle, And Guesseum attend par ailleurs de voir d'autres actes plus pérennes tels que la contractualisation en bonne et due forme, le recrutement dans la fonction publique locale, la protection sociale et la couverture médicale.